Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса#РУДН26.11.2020 10:16

Открыты курсы «Космическое право и политика: международный и национальный аспекты»

Корпоративная Академия Роскосмоса и кафедра международного права Юридического института РУДН в рамках подписанного между Госкорпорацией «Роскосмос» и Российским университетом дружбы народов соглашения о долгосрочном стратегическом сотрудничестве организовали проведение онлайн-курса «Космическое право и политика: международный и национальный аспекты».

В рамках многолетнего сотрудничества 23 ноября 2020 года на базе кафедры международного права Юридического института РУДН состоялось открытие онлайн-курса «Космическое право и политика: международный и национальный аспекты». В обучении принимают участие представители Главкосмоса, Спутниковой системы «Гонец», Российских космических систем, Научно-производственного объединения «Техномаш» и Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва» (предприятия, входящие в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, в условиях развития технологий становится объектом прикладного значения для космических держав, что повышает потребность для подавляющего числа государств в наличии согласованного международно-правового режима и соответствующих процедур по его мирному исследованию и использованию, которые предусмотрены в Договоре по космосу 1967 года и Соглашению о Луне 1979 года и являются основными источниками международного космического права.

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