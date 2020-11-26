О. Алексеев: Важно повысить эффективность работы информационной системы в сфере ветеринарии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в заседании Коллегии Россельхознадзора.

Члены Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края приняли участие в заседании Коллегии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по вопросу «Итоги деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2019 год». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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В своем выступлении Олег Алексеев остановился на ряде важных направлений работы Россельхознадзора, находящихся в сфере внимания Совета Федерации и профильного Комитета верхней палаты парламента.

По его словам, в настоящее время осуществляется выполнение задачи, поставленной Президентом РФ, — увеличение экспорта продукции АПК с целью достижения показателя экспорта 45 млрд долларов к 2025 г. «В этой связи, с учетом темпов развития отечественного животноводства, возрастает роль ветеринарной службы в обеспечении эпизоотического благополучия», — подчеркнул законодатель.

Олег Алексеев напомнил, что в конце 2019 г. рассматривался проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора», который предусматривал упразднение регионального государственного ветеринарного надзора и возложение полномочий по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора в полном объеме на Россельхознадзор. «Федеральный закон принят и сегодня необходимо в полном объеме реализовать его положения, в том числе с учетом принятия необходимых подзаконных актов, а также продолжить работу по созданию единой вертикали управления государственной ветеринарной службой в Российской Федерации. Надеемся на активную позицию Россельхознадзора в этом вопросе», — подчеркнул он.

Олег Алексеев принял участие в заседании Коллегии Россельхознадзора

Сенатор выразил надежду, что принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии», проект которого недавно внесен Министерством сельского хозяйства России в Правительство РФ, в еще большей степени повысит эффективность работы информационной системы в сфере ветеринарии. «Этот документ направлен на регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом животных. Он обеспечит прослеживаемость продукции животноводства, предотвращение распространения заразных болезней животных, а также выявление источников и путей распространения возбудителей заразных болезней. Наш Комитет планирует последовательно поддерживать законопроект после его внесения в Государственную Думу», — отметил Олег Алексеев.

Олег Алексеев принял участие в заседании Коллегии Россельхознадзора

Сенатор также обратил внимание, что Указом Президента РФ в январе текущего года утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Особое место в Доктрине занимают вопросы контроля за использованием генно-инженерно-модифицированных организмов в сельском хозяйстве, а также в пищевой промышленности. Контроль за ГМО отнесен к национальным интересам в сфере продовольственной безопасности.

Олег Алексеев подчеркнул, что в настоящее время анализ сложившейся ситуации демонстрирует недостаточную эффективность контрольной деятельности и необходимость дополнительного нормативного правового регулирования. «Существуют риски проникновения на территорию страны генно-модифицированных семян, в том числе под видом сельхозсырья. Требуется принятие новых методик выявления ГМО и соответствующее оснащение лабораторий», — сказал он. В этой сфере профильный Комитет активно взаимодействует с Россельхознадзором.

Как отметил сенатор, важным положением Доктрины является обеспечение безопасности пищевой продукции. С этой задачей непосредственно связан вопрос безопасного применения пестицидов и агрохимикатов. Нарушения правил их применения влекут негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, а также снижение урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия земель сельскохозяйственного назначения, считает законодатель. «Результаты мониторинга и анализа в Совете Федерации правоприменительной практики действующего в настоящее время Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» показывают неэффективное межведомственное взаимодействие, что несет риски неисполнения данных функций в полном объеме», — подчеркнул Олег Алексеев.

Он проинформировал, что в этой связи Председатель Совета Федерации обращалась к Председателю Правительства РФ о скорейшей доработке и внесении в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по совершенствованию государственного надзора и систематизации обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. «Наш Комитет будет поддерживать принятие этого закона. Реализация его норм позволит Россельхознадзору значительно повысить эффективность контроля и надзора в указанной сфере», — добавил парламентарий.

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