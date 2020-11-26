Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#ESA#Главное#ExoMars-202226.11.2020 08:55

Продолжение работ по проекту ExoMars-2022

В центре управления марсоходом (г. Турин, Италия) в рамках продолжения работ по российско-европейскому проекту ExoMars-2022 проходят эксперименты с испытательной моделью марсохода. Используя тестовую модель, операторы марсохода имитируют комплекс действий марсохода «Розалинд Франклин» при межпланетном перелёте, посадке на Марс и первых дней после посадки.

Марсоход «Розалинд Франклин» будет установлен на посадочной платформе, получившей название «Казачок». Научно-производственное объединение имени Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») является разработчиком и изготовителем посадочной платформы и десантного модуля проекта ExoMars-2022. Последний обеспечит мягкую посадку на поверхность Марса.

После посадки, прежде чем покинуть платформу, марсоходу предстоит в течение 10 дней выполнить ряд важнейших операций по подготовке к сходу на поверхность Марса. Это развертывание солнечных батарей для питания марсохода, первые снимки для оценки места посадки, получение панорамного изображения с самой высокой точки обзора для оценки общего ландшафта, разворот и фиксация колес в нужном положении.

«Наземные тесты с марсоходом и отработка сложного набора последовательностей крайне важны для успеха миссии. В дальнейших планах нам предстоит провести имитацию съезда марсохода с посадочной платформы», — отметили в Европейском космическом агентстве.

Такие репетиции планируется проводить неоднократно до прибытия на Марс, а после того, как «Розалинд Франклин» спустится по трапам посадочной платформы на марсианскую почву, тестовую наземную модель будут использовать для проверки сложных действий и нестандартных команд перед их загрузкой на борт марсохода.

Миссия ExoMars-2022 — второй этап крупнейшего совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведению геологических исследований и поиска следов возможного существования жизни на планете. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества. Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в августе-сентябре 2022 года. Этот период выбран с учётом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года в рамках двух «окон» (краткосрочных периодов) продолжительностью 10 дней каждый.

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