Рабочая встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: С чего начнём, Глеб Сергеевич?

Г.Никитин: Владимир Владимирович, во-первых, я хотел бы начать с того, что поблагодарить Вас за приезд к нам в Саров, всё-таки мы давно ждали, и за возможность личного доклада в наше тяжёлое время.

В.Путин: Почему тяжелое?

Г.Никитин: Коронавирусное, я имею в виду. Тяжелый год.

В.Путин: Есть проблемы, но…

Г.Никитин: Да, но мы с ними справляемся.

Начать бы хотел тогда в части доклада с ключевой темы презентации, имею в виду пандемию. Мы, начиная с первой волны, как регион оказались на передовой, одними из первых встретили первую волну, и во время второй, естественно, тоже сохраняется напряжение, но при этом мы с ним справляемся: ни разу не выходили ни за какие контрольные точки федерального координационного штаба.

В первую очередь это, конечно, тестирование: мы являемся одним из регионов-лидеров по тестированию, сейчас около 20 тысяч тестов в сутки – это емкость, делаем по 12 – 17 тысяч.

В.Путин: Коек сколько у вас занято в процентном соотношении?

Г.Никитин: Занято 80 процентов, это в принципе нормальная, управляемая ситуация. Естественно, что этот процент меняется. Сейчас у нас – на следующей странице на самом деле основная тема коечного фонда – 7482 койки развёрнуты, из них 80 процентов, как я уже сказал, заняты, но мы можем развернуть тысячу в медицинской системе дополнительно в любой момент.

В последний месяц количество заболевающих, точнее, госпитализированных примерно равно количеству выписываемых, то есть мы стабилизировались на определённом уровне. Но расслабляться, безусловно, рано, и если нужно будет дополнительно увеличить коечный фонд, мы в состоянии это сделать.

Ещё на этапе пика первой волны приняли решение для себя построить новый инфекционный комплекс. Один из немногих регионов в стране, мы примерно за полтора месяца уже со строительной готовностью и с оборудованием его ввели в строй. Сейчас он используется для лечения больных коронавирусом, полностью загружен – 204 койки в режиме пандемии. И конечно, он будет наследием после эпидемии, потому что инфекционная служба…

В.Путин: Оборудованы койки?

Г.Никитин: Конечно, полностью все оборудованы кислородом, естественно, оборудованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Но Вы знаете, что аппаратов искусственной вентиляции лёгких сейчас у нас достаточно в стране. И у нас всего 16 процентов в самые тяжёлые моменты было занято. В остальном абсолютно нормальная ситуация.

В.Путин: Выплаты все нормально проходят?

Г.Никитин: Да, с выплатами все нормально. Огромное спасибо Вам за поддержку, за эти решения.

Мы, кстати, приняли решение дополнительные категории работников тоже обеспечить выплатами из регионального бюджета – те, которые не попали в общий стандартный перечень. Я думаю, что в том числе благодаря этому, несмотря на имеющееся напряжение, система здравоохранения справляется очень достойно.

На этом слайде Вы можете видеть основные, как мне кажется, показатели верхнего уровня, то есть это общая смертность, темпы роста по отношению к 2019 году. Мы одни из лучших в Приволжском федеральном округе: здесь темпы ниже, чем в среднем по стране. То же самое касается летальности от пневмонии и COVID-19: в совокупности мы тоже ниже, чем в целом по стране, и одни из лучших в Приволжском федеральном округе. По стране 65 место – весьма и весьма достойно при тех уровнях нагрузки и количестве заражённых, которые мы имеем.

Владимир Владимирович, мы очень хорошо помним Ваши слова, которые, как мне кажется, наилучшим образом характеризуют все наши вызовы – и Правительства, и регионов – про Сциллу и Харибду. Поэтому, кроме безопасности, нужно ещё и об экономике думать.

На этом слайде Вы видите те решения, которые были приняты для экономической стабильности, в первую очередь в части обеспечения занятости, потому что для нас самое важное – это уровень жизни и рабочие места. Из федерально бюджета, Вы видите, 15,8 миллиарда рублей поступило поддержки.

Мы, кстати, были первым регионом в стране, который принял решение субсидировать напрямую затраты бизнеса на поддержание занятости. То есть мы субсидировали безвозвратно, безвозмездно затраты на зарплату, социальные платежи и на коммунальные платежи. Впоследствии пришли уже федеральные средства. Кроме 15,8 [миллиарда рублей] федеральных, региональные затраты составили три миллиарда рублей. В общем объемы поддержки в конечном итоге оказались весьма достойными и достаточными. Собственно, результат мы можем видеть на следующем слайде.

В.Путин: Как у вас переподготовка?

Г.Никитин: Переподготовка, естественно, и по национальному проекту, и в рамках поддержки по управлению занятостью осуществляется в полном объёме и очень востребована.

В.Путин: Нормально, эффективно работает?

Г.Никитин: Да, это эффективная форма, особенно для тех людей, которые потеряли работу.

На этом слайде мы видим, с одной стороны, темпы [роста] заработной платы. Если честно, то мы в начале весны, когда все решения принимались, ожидали в лучшем случае сохранения уровня реальной заработной платы, но сейчас мы прогнозируем рост, причём рост несколько выше, чем в среднем по стране, Вы видите, 1,6 процента.

Продолжение следует.

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