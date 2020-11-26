Решение Генпрокуратуры России о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации признано законным

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 июня 2019 года деятельность американской неправительственной организации Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд «Свободная Россия») была признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Действия Генеральной прокуратуры Российской Федерации оспорены в Тверском районном суде г. Москвы, который 25 декабря 2019 года признал законным и обоснованным решение о нежелательности деятельности Фонда.

Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Московского городского суда от 22 июля 2020 года решение Тверского районного суда г. Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба Фонда – без удовлетворения.

Не соглашаясь с судебными постановлениями первой и второй инстанций, Фонд подал кассационную жалобу, которая рассмотрена Судебной коллегией по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции и отклонена.

Таким образом, указанные решения Тверского районного суда г. Москвы и Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Московского городского суда оставлены в силе.

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