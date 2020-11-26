Совещание о ходе ликвидации вреда окружающей среде в городе Усолье-Сибирском

Source: President of Russia – Kremlin

Мероприятие состоялось на площадке Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, который глава государства посетил в рамках рабочей поездки в Саров.

Смотрите также

* * *

В.Путин: Летом этого года, по-моему, в июле, мы с вами обсуждали ситуацию экологическую, которая сложилась в Усолье-Сибирском Иркутской области, где из-за накопленных, причем накопленных десятилетиями, еще с советского времени, отходов химического производства сложилась очень опасная ситуация, большая угроза и природе, и, что самое главное, людям, здоровью десятков тысяч жителей, причем не только самого города, но и прилегающих территорий, прилегающих населенных пунктов. Масштаб проблемы потребовал оперативного подключения федеральных органов власти.

По итогам совещания мы тогда с вами приняли ряд решений – как неотложного, так и системного, долгосрочного характера. Прежде всего должны были быть реализованы меры, связанные с обезвреживанием опасных объектов и защитой людей, обеспечением бесперебойной работы систем городского хозяйства, сохранением занятости для работающих на этой территории предпринимателей и просто работников, граждан, которые проживают там.

Затем, как мы и договаривались, необходимо будет провести плотную, серьезную, слаженную работу по ликвидации опасных объектов, качественную очистку необходимо будет осуществить и рекультивацию загрязнённых земель и водных источников и, что принципиально важно, – сформировать условия для устойчивого долгосрочного социально-экономического развития города Усолье-Сибирского.

Для реализации всех этих задач создана Межведомственная рабочая группа во главе с Викторией Валериевной Абрамченко, мобилизованы силы и ресурсы Минобороны, МЧС, привлечена и Росгвардия для охраны объектов. Утверждена «дорожная карта» по обезвреживанию опасных химикатов, аварийных объектов хранения, были предусмотрены в бюджете необходимые денежные средства, ресурсы.

Ключевая роль в ликвидации всего накопленного вреда возложена на «Росатом», здесь поэтому присутствует вместе со мной в кабинете руководитель «Росатома». «Росатом» с учётом его опыта и уникальных компетенций получил полномочия единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирском. Мы с вами сегодня и встречаемся в таком формате именно потому, что я нахожусь вместе с коллегами на одном из важнейших и крупнейших объектов «Росатома».

Хотел бы повторить: мы не должны ограничиваться только обеззараживанием территории Усолье-Сибирского, точнее объекта в Усолье-Сибирском. Знаю, что в планах госкорпорации «Росатом» – создание современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, которые проживают в этом районе. В целом это должно придать развитию Усолье-Сибирского новый, серьезный импульс.

Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы все – все, кто присутствуют сегодня на нашем совещании, – должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен и сам то же самое делать. Потому что ситуация неординарная. Практически каждый из вас по своей линии докладывал, что там происходит. Это очень серьезная ситуация, и просто так нельзя к этому проекту относиться, как к какому-то обычному текущему делу и к текущей работе.

Хотел бы сегодня услышать от вас, как идёт работа на данный момент времени, а также какие дополнительные меры вы считаете нужным предпринять для того, чтобы все задачи, которые мы перед собой ставим, были решены.

Пожалуйста, давайте начнем.

Продолжение следует.

Дополнительно

MIL OSI