Теплоснабжение во Владивостоке полностью восстановлено

Source: Russia Ministry of Energy

Во Владивостоке под контролем специалистов Минэнерго России было полностью восстановлено теплоснабжение потребителей.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 4 400 человек в пяти населённых пунктах Приморского края, в том числе во Владивостоке.

Аварийно-восстановительные работы ведут 18 бригад (137 специалистов и 49 единиц специальной техники).

Минэнерго России, Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) продолжают держать на особом контроле ликвидацию последствий нарушений электроснабжения в Приморском крае.

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