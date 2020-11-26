Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#ДЗЗ26.11.2020 09:31

ТЕРРА ТЕХ проведет вебинар «Космические технологии для мониторинга строительства объектов дорожной инфраструктуры»

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компании холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), 3 декабря 2020 года в 11:00 по московскому времени проведет открытый вебинар «Космические технологии для мониторинга строительства объектов дорожной инфраструктуры». Мероприятие организуется в кооперации с государственной компанией «Автодор», ведущими мировыми операторами спутников дистанционного зондировании Земли, компаниями-лидерами в области поставки и обработки геопространственных данных при организационном содействии Национального объединения технологических и ценовых аудиторов.

Вебинар адресован руководителям и сотрудникам строительных, инженерных, инвестиционных компаний, девелоперов, проектировщиков и предприятий сферы дорожного надзора, которые интересуются возможностями применения цифровых космических технологий при управлении проектами по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, заинтересованы в автоматизации и цифровизации строительного контроля за реконструкцией и сооружением дорог, занимаются подготовкой аналитики и отчетов о реализации проектов развития дорожно-транспортной сети.

Участники вебинара расширят свои знания и компетенции в сфере возможностей применения геоинформационных технологий, получат новые инсайты для качественного улучшения бизнес-процессов в сфере управления и контроля за дорожным строительством.

В ходе вебинара будут освещены следующие темы:

Дистанционное зондирование Земли как отрасль: определение, назначение;

космическая съемка Земли для проектно-изыскательской деятельности;

спутники «на удаленке»: контроль и объективная оценка строительства объектов дорожной инфраструктуры в условиях изоляции;

мониторинг деформаций земной поверхности и смещений объектов дорожной инфраструктуры с помощью радарной интерферометрии;

БКАД: возможности космоса при реализации проекта;

как заказчики открывают для себя пользу данных дистанционного зондирования Земли;

комплексные БПЛА-решения и комбинированные технологии BIM и ГИС в строительной отрасли.

Подробная информация и регистрация на вебинар по ссылке.

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