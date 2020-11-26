Ф. Мухаметшин: Дистанционный формат ставит новые задачи, масштаб влияния которых трудно переоценить

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Конференции «Цифровые технологии и публичная дипломатия».

Онлайн-деятельность бизнеса, науки и многих других направлений стали в этом году реальностью для тех, кто еще недавно и не предполагал о таких возможностях информационных технологий. Вместе с тем это создает и новые задачи, масштаб влияния которых на общество и каждого конкретного человека трудно переоценить.

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Об этом заявил заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Сенатор принял участие в Конференции «Цифровые технологии и публичная дипломатия».

Мероприятие проходит в Самаре 25–27 ноября и посвящено обсуждению проблем использования цифровых технологий в процессах научной и общественной дипломатии, в том числе влиянию цифровых технологий на информационные потоки. В работе конференции принимают участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, образовательных и общественных организаций, дипломаты, преподаватели и студенты.

Фарит Мухаметшин, представляющий в СФ исполнительный орган государственной власти Самарской области, подробно рассказал о реализации региональных составляющих национальной программы «Цифровая экономика» в соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В соответствии с Указом в октябре 2020 года Правительством России утверждена новая программа «Цифровой экономики», в разработке которой активно участвовал Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Главная задача программы — стимулировать появление таких цифровых сервисов, которые сделали бы жизнь граждан удобнее, позволяли бы вывести ее на качественно новый уровень

По мнению сенатора, главная задача программы — стимулировать появление таких цифровых сервисов, которые сделали бы жизнь граждан удобнее, позволяли бы вывести ее на качественно новый уровень. Это касается и бизнеса: необходимо снижать издержки для бизнеса, стимулировать конкуренцию, обеспечить доступ на новые рынки.

«Самарская область входит в число лидеров по внедрению цифровых платформ в различные сферы жизни: это цифровизация социальной среды общества – образование, медицина, управление городским хозяйством, высокотехнологичные проекты в различных областях промышленности и в целом народного хозяйства, а также взаимодействие граждан с государственными органами, что позволяет сделать эти процессы более эффективными и удобными», — сказал сенатор.

По его словам, создаваемые сегодня в области цифровые платформы, в том числе по повышению эффективности бизнеса, далеко перешагнули границы региона. В частности, Проектный офис Самарской области известен своими разработками во многих регионах России и в ряде зарубежных стран.

Цифровая трансформация не случайно вошла в пятерку национальных целей Развития России до 2030 года, подчеркнул сенатор. «Бесспорно, от результатов их реализации будет зависеть в целом конкурентоспособность нашей страны».

Среди важных шагов он отметил принятое решение в 2,5 раза увеличить набор в российских вузах для специалистов в сфере информационных технологий. «Дополнительно на базе крупнейших вузов разворачиваются программы по углубленной подготовке по самым современным IT-дисциплинам, таким как «Искусственный интеллект», «Интернет вещей», «Большие данные» для того, чтобы готовить специалистов, которые смогут эффективно конкурировать на международном уровне».

Фарит Мухаметшин рассказал о рекомендациях верхней палаты парламента по развитию цифровой экономики страны. «Совет Федерации будет держать этот вопрос на постоянном контроле и рассмотрит ход его выполнения уже в период весенней сессии будущего года», — подчеркнул он.

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