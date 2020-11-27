Анатолий Яновский: «Угольная промышленность России завершает важный этап структурных преобразований»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 ноября. – Несмотря на ограничительные меры, принятые для сдерживания коронавирусной инфекции, в угольной отрасли продолжилась реализация главного направления развития – освоения месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил Анатолий Яновский в ходе VII Всероссийского съезда горнопромышленников.

Замминистра отметил, что отрасль успешно справилась с новыми условиями работы в 2020 году, в штатном режиме продолжались добыча и переработка угля, активное строительство новых мощностей.

«В этом году впервые была разработана специальная методика, которая позволяет учитывать и справедливо распределять ограниченные провозные способности Российских железных дорог, в частности по Восточному полигону. Продолжается реализация главного направления развития – освоения наших месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Из года в год увеличиваются объёмы добычи, вводятся новые мощности», – прокомментировал замминистра.

Анатолий Яновский также отметил, что угольная промышленность России завершает важный этап структурных преобразований. Ключевымсобытием уходящего года стало утверждение Правительством России Программы развития угольной промышленности страны на период до 2035 года – главного документа отрасли, который чётко обозначил приоритеты на будущее.



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