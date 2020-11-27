А. Варфоломеев: Вопросы, рассмотренные на сессии Народного Хурала Бурятии, касались реализации социальной политики в регионе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе 14-й сессии республиканского парламента.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия в режиме видеоконференцсвязи принял участие в работе 14-й сессии Народного Хурала Республики.

Региональные парламентарии обсудили 36 вопросов, часть которых касалась реализации социальной политики в регионе.

Как отметил Александр Варфоломеев, депутатами рассмотрен проект закона о величине прожиточного минимума пенсионера на 2021 г. для определения социальной доплаты к пенсии, которая вырастет на 12,7 проц.

Принят закон, согласно которому в 2021 г. дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, обучающиеся на дому, будут получать денежную компенсацию вместо двухразового горячего питания

Кроме того, принят закон, согласно которому в 2021 г. дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, обучающиеся на дому, будут получать денежную компенсацию вместо двухразового горячего питания. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрены соответствующие средства, сказал сенатор.

По его словам, на сессии Народного Хурала также рассмотрены проекты законов об обеспечении жильем, о долевом строительстве многоквартирных домов, признанных проблемными объектами, об ограничении розничной продажи несовершеннолетним бестабачной курительной продукции и устройств, имитирующих курение табака, и ряд других.

«Значительное внимание на сессии было уделено вопросам бюджета. В первом чтении принят проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», чему предшествовала серьезная работа депутатов и правительства Республики Бурятия», — сообщил Александр Варфоломеев.

В ходе заседания заслушан доклад о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, продолжил сенатор. Он отметил, что в Республике принимаются необходимые меры, используются все доступные ресурсы, значительный объем средств регионального бюджета был направлен на борьбу с пандемией. В то же время, ситуация выявила имеющиеся недостатки в системе здравоохранения. «Необходимо и дальше наращивать усилия, задействуя для этого все финансовые и управленческие ресурсы», — сказал парламентарий.

Александр Варфоломеев также подчеркнул актуальность поддержки малого и среднего бизнеса в Бурятии в сложившихся условиях.

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