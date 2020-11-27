В Ингушетии будет завершена технически возможная сетевая газификация

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 ноября 2020, 18:50

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Согласно документу, компания построит межпоселковый газопровод в Джейрахском районе. Это обеспечит условия для газификации детского оздоровительного лагеря «Эрзи» и перспективных объектов туристического кластера.

«Газпром» также проведет техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) «Кантышево» и построит от нее газопровод-связку к ГРС «Назрань-2». В результате будут созданы возможности для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых в Назрановском районе.

«Газпром» и Республика Ингушетия ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 85,3%, в том числе городов — 85,8%, сельской местности — 85,2%.

По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Республики Ингушетия.

Газификация Республики Ингушетия

уровень газификации Республики Ингушетия по состоянию на 1 января 2020 года

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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