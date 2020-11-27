В Ингушетии будет завершена технически возможная сетевая газификация

Source: Gazprom in Russian
Релиз
27 ноября 2020, 18:50
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Согласно документу, компания построит межпоселковый газопровод в Джейрахском районе. Это обеспечит условия для газификации детского оздоровительного лагеря «Эрзи» и перспективных объектов туристического кластера.
«Газпром» также проведет техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) «Кантышево» и построит от нее газопровод-связку к ГРС «Назрань-2». В результате будут созданы возможности для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых в Назрановском районе.
«Газпром» и Республика Ингушетия ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 85,3%, в том числе городов — 85,8%, сельской местности — 85,2%.
По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Республики Ингушетия.
Газификация Республики Ингушетия
уровень газификации Республики Ингушетия по состоянию на 1 января 2020 года
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Управление информации ПАО «Газпром»
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