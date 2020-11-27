Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на траулере-сейнере «Василий Каплюк».

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в торжественной церемонии поднятия флага и передачи рыболовецкому колхозу имени В.И. Ленина траулера-сейнера «Василий Каплюк».

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Как сообщил сенатор, сейнер – уже третий в серии судов, которые судостроительный завод из Калининграда передал заказчику. Работы ведутся в рамках утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным плана развития рыболовецкого флота.

Головной траулер «Ленинец» стал первым за долгое время рыболовным судном, построенным на российской верфи. Затем рыболовецкий флот Камчатки пополнил траулер-сейнер «Командор», и вот сейчас — траулер «Василий Каплюк», отметил Сергей Митин.

Сергей Митин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на траулере-сейнере «Василий Каплюк»

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Сергей Митин

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Сергей Митин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на траулере-сейнере «Василий Каплюк»

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Сергей Митин

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Как рассказал парламентарий, судно названо в честь Василия Михайловича Каплюка – капитана дальнего плавания, Почетного работника рыбного хозяйства России. В 1996–2007 годах был капитаном Петропавловск-Камчатского рыбного порта. В память об этом человеке коллектив колхоза постановил назвать его именем новый траулер, который готовится к переходу на Камчатку с калининградской верфи «Янтарь». Его длина – 50,6 м, ширина – 12 м, мощность главного двигателя – около 2 200 кВт.

В 2023 г. «Янтарь» планирует завершить строительство большого траулера для колхоза им. В. И. Ленина. Он будет назван «Виктор Гаврилов» в честь капитана дальнего плавания и ветерана колхоза. Это самое большое рыболовецкое судно из тех, что строятся сегодня на российских верфях, отметил Сергей Митин.

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