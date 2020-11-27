Source: Russia – Council of the Federation

В Санкт-Петербурге проходят мероприятия осенней сессии МПА СНГ.

Состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.

Смотрите также

Мероприятие прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в рамках осенней сессии МПА СНГ. В нем приняли участие руководители палат парламентов и парламентарии Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Состоялись выборы Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. Единогласно на этот пост вновь была избрана Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Участники утвердили повестку дня Пятьдесят первого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.

Был заслушан доклад директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге о законодательном обеспечении мер, принимаемых в государствах — участниках СНГ в связи с пандемией COVID-19.

Валентина Матвиенко рассказала о мерах, принимаемых в РФ для борьбы с пандемией. «Целый блок законов направлен на поддержку здравоохранения и своевременное лекарственное обеспечение. При тесном взаимодействии Парламента и Правительства России были приняты масштабные пакеты мер по поддержке экономики, наиболее пострадавших её отраслей, субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, разработан Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней». При этом, отметила глава СФ, субъекты Федерации обладают значительной самостоятельностью и могут, ориентируясь на обстановку в регионе, принимать собственные законы, предусматривающие меры экономической и социальной поддержки.

«Усилия Российской Федерации по противодействию пандемии с самого начала прилагались в тесной кооперации с нашими зарубежными партнёрами. Эта работа ведётся на ключевых международных площадках, в том числе в рамках СНГ. Руководство и ведущие эксперты российского Минздрава совместно с коллегами из профильных структур государств Содружества работают в двустороннем и многостороннем форматах».

Представители стран СНГ поблагодарили Россию за помощь и содействие в реализации мер по борьбе с пандемией, высказались за продолжение совместной работы в этом направлении.

О состоянии и перспективах экономической интеграции и ее нормативно-правового обеспечения на евразийском пространстве рассказал Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Также был заслушан доклад о подготовке к наблюдению за выборами в органы государственной власти стран СНГ в 2021 году.

С информацией о направлениях сотрудничества Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ и Парламентской ассамблеи Совета Европы выступил Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс.

Был обсужден ряд организационных вопросов, направленных на обеспечение эффективной работы организации.

По вопросу учреждения Экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ выступила председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

По словам сенатора, целью деятельности Экспертного совета является экспертное содействие в формировании и реализации перспективных планов модельного законотворчества в СНГ в области науки и образования.

«Экспертный совет соберёт актив учёных и специалистов-практиков в сфере образования и науки, укрепит связи с экспертным сообществом, поможет в определении перспективных направлений модельного законотворчества в непростой сфере науки и образования в современных условиях, повысит качество разрабатываемых в Ассамблее документов. Созданием Экспертного совета в области науки и образования продолжается работа по формированию в Межпарламентской Ассамблее экспертных советов по важным направлениям деятельности», — сказала Лилия Гумерова.

В заседании приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

MIL OSI