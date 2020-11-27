В Минспорте России обсудили сотрудничество в сфере спорта с послами африканских государств

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 27 ноября, состоялась встреча Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с послами африканских государств в России.

В мероприятии также приняли участие специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов, статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации Ксения Машкова, член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Пирог, вице-президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Бакланов.

Олег Матыцин отметил, что Россию и Африку связывают узы традиционно дружественных отношений: «Пандемия диктует необходимость по-новому взглянуть на объединительную роль спорта в современном мире, который призван консолидировать всё мировое сообщество ради помощи и поддержки, в том числе в борьбе против вируса. Все мы – часть одной большой мировой спортивной семьи, в которой принято помогать друг другу».

Министр подчеркнул, что первый саммит «Россия – Африка», который состоялся 24 октября 2019 года в Сочи, придал мощный импульс всестороннему развитию отношений России со странами африканского континента. Декларация Саммита подтвердила готовность Российской Федерации и африканских государств укреплять сотрудничество в сфере спорта.

Олег Матыцин заявил о намерении Минспорта России активно развивать нормативно-правовую базу взаимодействия с государствами Африки. К настоящему времени заключено семь двусторонних соглашений и меморандумов. В процессе согласования проекты Меморандумов о сотрудничестве с Арабской Республикой Египет и Республикой Уганда. При активной поддержке МИД России оперативно согласованы проекты двусторонних документов с Гвинейской Республикой, Республикой Мали и Республикой Бенин. В стадии подготовки находятся аналогичные соглашения с Сенегалом и ЮАР.

Министр отметил необходимость усиления совместной российско-африканской работы в сфере студенческого и массового спорта, по линии спортивных вузов и совместных волонтёрских программ: «Минспорт России является учредителем пяти университетов, шести академий, трёх институтов в сфере физической культуры по всей стране. В этом году в наших подведомственных вузах обучаются 30 студентов из семи африканских стран, и это число может быть существенно увеличено. Хорошо зарекомендовали себя совместные специальные матчи-вызовы по разным видам спорта между учебными заведениями и университетами. Мы готовы выходить с предложениями для каждой страны по обмену специалистами, в том числе в области антидопингового обеспечения, в рамках программ обучения и повышения квалификации в российских спортивных вузах и образовательных организациях».

Олег Матыцин указал на важность продвижения взаимовыгодных инициатив на международной арене: «Это имеет особое значение в контексте подготовки и проведения в Кении в июне 2021 года 7-й Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС). Казанский план действий, принятый на аналогичной встрече в России, стал мировым символом устойчивого развития физической культуры и спорта. Россия и страны Африки также могли бы активно работать в рамках органов Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. В феврале 2021 года в Дакаре запланировано второе заседание Президиума сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО, «на полях» которого планируем провести встречу министров спорта африканских стран, входящих в Экономическое сообщество западноафриканских государств».

Минспорт России предложил совместно с МИД России и «Форумом партнёрства Россия – Африка» системно развивать спортивное измерение сотрудничества с африканскими странами, инициировать создание отдельного диалогового механизма в рамках Форума «Россия – Африка» и наполнить его конкретным содержанием по ключевым вопросам спортивной повестки уже в ближайшее время.

Кроме того, Олег Матыцин предложил подумать над запуском спортивного направления в рамках деятельности Научного совета Форума «Россия – Африка», которое объединит научно-исследовательские организации и институты в области физической культуры и спорта, а также представителей гражданского общества и экспертных кругов.

Подводя итоги встречи, Олег Матыцин отметил в интервью СМИ: «Сегодня были высказаны очень конкретные предложения по организации взаимодействия с африканскими государствами в сфере образования, подготовки кадров, проведения и организации спортивных мероприятий. Мы придерживаемся единой позиции, что спорт – это очень важный механизм объединения, солидарности и готовности противостоять вызовам, которые сегодня, к сожалению, испытывают многие страны, в частности пандемии. Мы против политизации спорта и любых форм дискриминации, мы выступаем за чистоту спорта».

Специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов поблагодарил Олега Матыцина за организацию встречи с послами африканских государств.

«Наша страна имеет очень хорошие традиции работы на африканском континенте, и африканцы знают и ценят вклад нашей страны в спорт, – сказал Михаил Богданов. – Сегодня состоялся предметный разговор о методах работы и конкретных мероприятиях, чтобы продумать весь комплекс нашего сотрудничества. Министерство иностранных дел продолжит работать в этом направлении с Министерством спорта. Послы африканских государств в России и российские послы в Африке будут активно заниматься продвижением нашего сотрудничества в области спорта, на этом крайне важном направлении российско-африканских отношений в целом».

В завершение Олег Матыцин подчеркнул: «Нельсон Мандела, большой поклонник спорта, однажды сказал: «Спорт может изменить мир. Спорт может вдохновлять и объединять так, как может мало что ещё, он говорит с молодёжью на языке, который та понимает. Спорт может создавать надежду там, где было только отчаяние. Спорт – более мощная сила для разрушения межрасовых барьеров, чем правительства. Спорт смеётся в лицо всем видам дискриминации».

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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