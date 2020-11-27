В Республике Марий Эл будут подключены к газу еще 58 сельских населенных пунктов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 ноября 2020, 19:10

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 4,037 млрд руб. — это в 3,3 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы для газификации 58 сельских населенных пунктов Звениговского, Моркинского, Новоторъяльского, Оршанского, Параньгинского и Советского районов. Проведет реконструкцию газораспределительной станции «Волжск-1»: производительность станции будет повышена, что обеспечит в Волжском районе условия для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей.

Правительство республики обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 3,87 тыс. домовладений, 14 котельных и промышленных предприятий.

«Газпром» и Республика Марий Эл ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 89,4%, в том числе городов — 98,7%, сельской местности — 71,5%.

По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Республики Марий Эл.

Газификация Республики Марий Эл

уровень газификации Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Республики Марий Эл в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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