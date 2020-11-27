Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в экспертном совещании, на котором обсуждались эти вопросы.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в экспертном совещании, прошедшем в формате публичных консультаций, по вопросам преодоления бедности и росту благосостояния граждан.

Смотрите также

В ходе совещания его участники затронули тему повышения уровня заработных плат, в том числе в сельской местности, вопросы молодежной безработицы и пути ее преодоления.

Валерий Рязанский назвал социальный контракт принципиальным инструментом в достижении результатов по сокращению бедности и росту доходов граждан. «Необходимо предусмотреть специальные субсидии бюджетам регионов из федерального бюджета, увеличить выплаты, предоставляемые в рамках социального контракта, увеличить срок его действия».

По словам законодателя, размер региональных выплат малоимущим семьям с детьми и эффективность социальных выплат, предоставляемых по адресному принципу, демонстрируют серьезный разброс между субъектами РФ. Парламентарий уверен в необходимости обеспечения полного охвата бедных семей с детьми системой адресных пособий.

«Важно также пересмотреть методики оценки нуждаемости, разработать и принять на федеральном уровне методики учета доходов заявителей, обеспечить получение оперативных сведений о доходах семьи за последние полгода», — подчеркнул Валерий Рязанский.

MIL OSI