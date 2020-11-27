Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

27 ноября 2020, 10:55

В село Никольское Краснинского района Липецкой области пришел первый газ. Специалисты АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовили к вводу в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 4,7 км.

Межпоселковый газопровод построен в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Также построен и готов к приему газ внутрипоселковый распределительный газопровод протяженностью 3,7 км. В настоящее время начата работа по подключению потребителей к сетям газораспределения. В общей сложности новый объект позволит газифицировать 46 домовладений.

«Работы по технически возможной сетевой газификации Липецкой области вошли в финальную стадию. До 2025 года Газпром в рамках программы развития газоснабжения и газификации инвестирует в регион 2,7 млрд рублей», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк и АО „Газпром газораспределение Липецк“ Сергей Карасиков.

Справка

АО „Газпром газораспределение Липецк“ входит в Группу ООО „Газпром межрегионгаз“. Компания обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей Липецкой области природным газом. Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов составляет 19 148 км.

ООО „Газпром инвест“ выступает единым техническим заказчиком в рамках инвестиционной деятельности ПАО „Газпром“, курирование деятельности в рамках программ газификации регионов РФ осуществляет филиал „Газпром газификация“.

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