Газификация сел в Ивановской области за пять лет вырастет на 11,2%

Source: Gazprom in Russian
Релиз
27 ноября 2020, 12:00
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 11,531 млрд руб. — это в 7,1 раза больше, чем в 2016–2020 годах.
Согласно документу, компания построит 591 км межпоселковых газопроводов для подачи газа потребителям 179 населенных пунктов в 17 районах, а также два газопровода-отвода с газораспределительными станциями (в п. Лух и г. Юрьевец). Два района — Лухский и Пестяковский — будут газифицированы впервые, это последние негазифицированные районы в Ивановской области. Кроме того, «Газпром» проведет техническое перевооружение двух газораспределительных станций — в Родниковском и Фурмановском районах.
Правительство области обеспечит строительство 697 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 13,742 тыс. домовладений, 55 котельных и предприятий.
«Газпром» и Ивановская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 77,5%, в том числе городов — 88,9%, сельской местности — 40,4%.
Планируется, что в результате реализации новой программы показатель вырастет до 80,9%. В том числе в сельской местности — до 51,6%.
Газификация Ивановской области
уровень газификации Ивановской области по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Ивановской области в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
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