Газификация сел в Ивановской области за пять лет вырастет на 11,2%

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 ноября 2020, 12:00

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 11,531 млрд руб. — это в 7,1 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит 591 км межпоселковых газопроводов для подачи газа потребителям 179 населенных пунктов в 17 районах, а также два газопровода-отвода с газораспределительными станциями (в п. Лух и г. Юрьевец). Два района — Лухский и Пестяковский — будут газифицированы впервые, это последние негазифицированные районы в Ивановской области. Кроме того, «Газпром» проведет техническое перевооружение двух газораспределительных станций — в Родниковском и Фурмановском районах.

Правительство области обеспечит строительство 697 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 13,742 тыс. домовладений, 55 котельных и предприятий.

«Газпром» и Ивановская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 77,5%, в том числе городов — 88,9%, сельской местности — 40,4%.

Планируется, что в результате реализации новой программы показатель вырастет до 80,9%. В том числе в сельской местности — до 51,6%.

Газификация Ивановской области

уровень газификации Ивановской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Ивановской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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