«Газпром» в ближайшие пять лет проведет масштабную работу по развитию газотранспортных мощностей в Ставропольском крае

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 ноября 2020, 19:10

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 4,217 млрд руб. — это в 5,2 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания проведет масштабную работу по развитию действующих газотранспортных мощностей. В частности, будет обеспечено техническое перевооружение 13 и реконструкция 14 газораспределительных станций (ГРС). В том числе, «Газпром» перенесет газопровод-отвод и ГРС-4 Ставрополя из опасной оползневой зоны и увеличит производительность станции. Кроме того, запланировано строительство ГРС «Затеречный» и новых газопроводов.

Все это создаст условия для увеличения поставок газа действующим и подключения перспективных потребителей в 18 муниципальных образованиях.

«Газпром» и Ставропольский край ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 99,8%, в том числе городов — 99,8%, сельской местности — 95,7%.

По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Ставропольского края.

Газификация Ставропольского края

уровень газификации Ставропольского края по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Ставропольского края в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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