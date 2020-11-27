«Газпром» в восемь раз увеличит инвестиции в газификацию Мордовии

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 ноября 2020, 11:45

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артем Здунов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 2,4 млрд руб. — это в 8,1 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы для газификации 39 сельских населенных пунктов в 12 районах — Атяшевском, Большеберезниковском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском, Старошайговском, Темниковском и Чамзинском. Проведет техническое перевооружение газораспределительной станции № 2 в Саранске.

Правительство региона обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа 1,2 тыс. домовладений.

«Газпром» и Республика Мордовия ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 97,7%, в том числе городов — 99,4%, сельской местности — 82%.

В результате реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Республики Мордовия.

Газификация Республики Мордовия

уровень газификации Республики Мордовия по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию МРеспублики Мордовия в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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