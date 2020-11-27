«Газпром» создаст условия для газификации еще 104 населенных пунктов Ульяновской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 ноября 2020, 15:50

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 6,419 млрд руб. — это в 1,2 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит 620 км межпоселковых газопроводов для газификации 104 населенных пунктов Базарносызганского, Барышского, Инзенского, Карсунского, Кузоватовского, Майнского, Николаевского, Радищевского, Старомайнского, Тереньгульского и Чердаклинского районов. Проведет техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) в п. Мулловка. Наращивание производительности этой ГРС позволит увеличить поставки газа действующим и подключить новых потребителей в Мелекесском, Старомайнском и Чердаклинском районах.

Правительство области обеспечит строительство 847 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 10,53 тыс. домовладений, 42 котельных и промышленных предприятий.

«Газпром» и Ульяновская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 70,6%, в том числе городов — 78,7%, сельской местности — 55,6%.

Газификация Ульяновской области

уровень газификации Ульяновской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Ульяновской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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