Source: Russia – Council of the Federation

В Санкт-Петербурге проходит пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит 51-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи стран Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). В нем принимают участие руководители палат парламентов и парламентарии Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

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Ведет заседание Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

В нынешнем году работа органов МПА СНГ осуществлялась в соответствии с утвержденным планом, заявила Валентина Матвиенко.

«В связи с введенными в наших странах ограничениями, весной мы не смогли провести очередную сессию Ассамблеи в полном объеме. В первом полугодии состоялись заседания только четырех постоянных комиссий, Экспертного совета при Постоянной комиссии по правовым вопросам и Объединенной комиссии. Однако к осени нам удалось вернуть работу Ассамблеи к обычному темпу. Уже прошли заседания всех десяти постоянных комиссий, в соответствии с графиком состоялись мероприятия других рабочих органов МПА», — отметила Председатель Совета Федерации.

По ее словам, в плановом порядке велась деятельность в сфере модельного законотворчества. Результатом этой работы стали 27 документов, представленных сегодня Межпарламентской Ассамблее. В случае их утверждения общее количество подготовленных МПА СНГ модельных законодательных актов, других нормативных правовых документов достигнет пятисот девяноста четырех.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что этот год во всех странах Содружества проходил под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Несмотря на объективные сложности, Ассамблея реализовала многие из посвященных этой дате мероприятий, предусмотренных соответствующим планом МПА СНГ.

«Было принято Обращение Совета МПА СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности, в котором руководители парламентов выразили глубокую благодарность мужеству и героизму защитников нашей Родины, заявили о недопустимости умышленного искажения причин Второй мировой войны и попыток пересмотра ее итогов, выступили с призывом противостоять реабилитации нацистской идеологии, проявлениям агрессивного национализма и поддержать инициативу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества», — напомнила глава Совета Федерации.

Валентина Матвиенко обратила внимание, что весомо прозвучал запущенный по инициативе Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ международный медиапроект «Строки Памяти». В его основе – серия видеороликов от всех государств – участников МПА СНГ, где стихи национальных поэтов о Великой Отечественной вместе с парламентариями читают ветераны, известные актеры, телеведущие, спортсмены, музыканты, представители молодёжи. «Эту идею подхватили и другие жители стран Содружества разных возрастов, они стали размещать в социальных сетях военные стихи в своем исполнении. Проект позволил самой широкой аудитории познакомиться с творчеством национальных поэтов и узнать о видных современниках из государств СНГ».

По словам Председателя СФ, успешно был реализован и другой медиапроект – «Память сердца». Это серия репортажей, подготовленных межгосударственной телерадиокомпанией «Мир», о семейных реликвиях и о личных историях, рассказанных в том числе парламентариями государств – участников МПА СНГ и членами их семей, участвовавшими в войне.

Валентина Матвиенко проинформировала, что в конце года будет выпущен и посвященный организованным МПА по случаю 75-летия Победы мероприятиям номер «Вестника Межпарламентской Ассамблеи».

На протяжении всего юбилейного года делегации Ассамблеи посещали в странах Содружества военно-мемориальные объекты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, представители МПА участвовали в мероприятиях, предусмотренных национальными программами. В рамках заседаний профильных комиссий Ассамблеи состоялись встречи представителей поисковых отрядов с членами парламентских делегаций МПА СНГ. «К сожалению, в связи со вспышкой пандемии от некоторых запланированных Ассамблеей мероприятий в этом году пришлось отказаться. Глобальное распространение коронавируса, без преувеличения, затронуло все сферы жизнедеятельности и все государства мира», — сказала Председатель верхней палаты российского парламента.

Деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ в этот сложный для всех период непрерывно продолжалась, подчеркнула Валентина Матвиенко. Она поблагодарила коллег за слаженное и результативное взаимодействие.

В ходе пленарного заседания выступили руководители парламентских делегаций МПА СНГ, участники обсудили модельные законы.

О модельном законе «О парламентском контроле» доложил член постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

«Институт парламентского контроля является неотъемлемым атрибутом демократического правового государства, необходимым составляющим современной системы разделения властей. Система парламентского контроля в различных государствах СНГ, связанная с особенностями разделения властей в государствах, безусловно, различается как с содержательной точки зрения, так и по форме правового регулирования этого института», — отметил сенатор.

По его словам, при подготовке проекта модельного закона использован не только анализ законодательства государств – участников СНГ, но и некоторые примеры из стран дальнего зарубежья. «Проект учитывает многообразную практику правового регулирования и осуществления парламентского контроля», — сказал Олег Цепкин.

О Согласованном словаре терминов в области образования рассказала председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

По ее словам, в документе учтены как общие основания терминологического аппарата законодательства государств – участников СНГ в области образования, так и специфика терминологии современных образовательных систем. Общие основания обусловлены, с одной стороны, едиными историческими корнями систем образования государств – участников СНГ, а с другой – включением их в глобальный процесс модернизации образования, направленного на персонификацию образовательных маршрутов и создание условий для развития каждой личности.

«Словарь способствует согласованию подходов, поддержанию целостности образовательного пространства стран Содружества», — подчеркнула Лилия Гумерова.

В заседании приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

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