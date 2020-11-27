Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в открытии Международного медицинского инвестиционного форума.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы а также члены этого Комитета Владимир Круглый и Юрий Архаров приняли участие в пленарной сессии «Инвестиции в здравоохранение — инвестиции в будущее» Международного медицинского инвестиционного форума.

Смотрите также

В своем приветственном слове Инна Святенко отметила, что Форум, ставший ежегодным, по праву занял достойное место среди важных инвестиционных и социально-значимых мероприятий Российской Федерации.

«Наступает эра новой медицины, вектор развития которой должен быть нацелен на интеграцию и концентрацию интеллектуальных и материальных ресурсов. Для развития инновационной деятельности в этой отрасли необходимо привлекать инвестиции в фармацевтическую и медицинскую промышленность, всемерно поддерживать разработки в области фармакологии, биотехнологии и приборостроения», — заявила Инна Святенко.

Пленарная сессия IV Международного медицинского инвестиционного форума (ММИФ-2020)

1 из 9

Владимир Круглый

2 из 9

Юрий Архаров

3 из 9

Пленарная сессия IV Международного медицинского инвестиционного форума (ММИФ-2020)

4 из 9

Пленарная сессия IV Международного медицинского инвестиционного форума (ММИФ-2020)

5 из 9

Юрий Архаров

6 из 9

Владимир Круглый

7 из 9

Пленарная сессия IV Международного медицинского инвестиционного форума (ММИФ-2020)

8 из 9

Пленарная сессия IV Международного медицинского инвестиционного форума (ММИФ-2020)

9 из 9

По её словам, Форум призван стать одной из ведущих площадок для объединения научных усилий, обмена международным опытом, в том числе в борьбе с угрозой сегодняшнего дня — коронавирусной инфекцией, и выработки превентивных мер по противодействию возможным новым вызовам в будущем.

Владимир Круглый назвал Форум междисциплинарной площадкой для обсуждения вопросов реализации механизмов государственно-частного партнерства, поддержки новых идей, технологий, опыта для создания качественно новой, пациентоориентированной системы здравоохранения.

«Пленарная сессия является краеугольным мероприятием Форума, которое определит вектор и главные цели инвестиционной политики государства в области здравоохранения, защиты здоровья граждан, повышения качества оказания медицинской помощи», — отметил сенатор.

Владимир Круглый выразил уверенность, что ежегодные рабочие встречи в подобном формате представителей власти, науки, бизнеса, финансовых институтов и консалтинга налаживают эффективное взаимодействие участников инвестиционного процесса, а также сокращают время, проходящее с момента разработки научных идей до реализации и внедрения проекта в практическое здравоохранение.

В мероприятии приняли участие ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко, руководители министерств, ведомств, главы регионов, представители законодательной и исполнительной власти, научно-исследовательских организаций, бизнеса, финансовых институтов и консалтинга.

MIL OSI