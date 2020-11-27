Завершено проектирование межпоселкового газопровода для газификации Хвойнинского района Новгородской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

27 ноября 2020, 16:30

В Новгородской области завершено проектирование межпоселкового газопровода для газоснабжения более 13 тысяч жителей районного центра — поселка Хвойная и сельских территорий муниципального района. Строительство газовой магистрали ведется по Программе газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз».

Газопровод протяженностью 80,1 км пройдет от деревни Волгино Боровичского района к поселку Хвойная, а также к деревням Березник, Спасово, Миголощи, Мякишино и селу Кончанско-Суворовское. Проект предусматривает установку газораспределительных устройств для редуцирования выходного давления до уровня допустимого при распределении природного газа внутри жилых зон. При прокладке газопровода специалистам предстоит выполнить работы по многократному пересечению железнодорожных путей. При этом будут применяться высокотехнологичные методы наклонно-направленного бурения, позволяющие вести работы, не нарушая движения транспортных потоков.

Реализация проекта позволит обеспечить условия для газоснабжения 1107 домовладений (квартир) и 10 котельных, а также перспективных потребителей. Параллельно созданию межпоселковой магистрали ведутся работы по проектированию газораспределительной сети в поселке Хвойная. Протяженность уличных сетей с учетом отводов до границ земельных участков потребителей составляет 27,1 км.

Строительство межпоселкового газопровода для газификация Хвойнинского муниципального района начнется в 2021 году.

Справка

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей Новгородской области природным газом, осуществляет строительство газопроводов, технологическое присоединение объектов капитального строительства к действующим газораспределительных сетям. Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов составляет 2715,99 км. Объем транспортировки природного газа — 4,060 млрд кубометров в год.

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