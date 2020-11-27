Игорь Краснов поручил прокурорам принять дополнительные меры по противодействию распространению наркотиков среди школьников и студентов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По указанию Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурорами регионов организована проверка исполнения законодательства, направленного на профилактику наркомании, противодействие незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся образовательных организаций, а также на выявление и пресечение преступлений в указанной сфере.

Анализ состояния законности показал, что на доступность наркотических средств и психотропных веществ в подростковой среде указывает значительное количество совершаемых несовершеннолетними преступлений и правонарушений данной категории. При этом развитие удаленных средств коммуникации в большей степени определяет латентность таких преступлений.

Как следствие, высоким остается число детей, погибших и отравившихся в результате употребления наркотиков и иных психоактивных веществ. Во многих случаях вовлеченными в наркооборот являются учащиеся образовательных организаций, должностные лица которых не принимают необходимых мер по раннему выявлению и профилактике употребления школьниками и студентами наркотиков.

В ходе проверки прокурорами будет дана принципиальная оценка полноте осуществления органами управления образованием и образовательными организациями полномочий по раннему выявлению и профилактике незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, проведению их социально-психологического тестирования, профилактических медицинских осмотров, взаимодействию с медицинскими учреждениями и правоохранительными органами. Прокурорами будут изучены все материалы и уголовные дела по фактам склонения несовершеннолетних к потреблению наркотиков или их вовлечению в совершение преступлений в данной сфере.

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