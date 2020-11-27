И. Святенко: В настоящее время ведется работа над совершенствованием положений законопроекта о молодежной политике

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялся «круглый стол», на котором обсуждался проект федерального закона о молодежной политике, принятый в первом чтении.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и первый заместитель председателя этого Комитета Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия приняли участие в заседании «круглого стола», который был посвящен обсуждению проекта федерального закона о молодежной политике, принятого Государственной Думой в первом чтении. Мероприятие прошло в Комитете ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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В своем выступлении Инна Святенко отметила, что этот законопроект, внесенный сенаторами Российской Федерации и депутатами в развитие положений Конституции страны, является отправной точкой в совершенствовании законодательства в указанной сфере.

«Региональный запрос на законопроект о молодежной политике подтвержден поддержкой его концепции всеми субъектами Российской Федерации», — пояснила сенатор.

Инна Святенко сообщила, что в настоящее время ведется работа над совершенствованием положений проекта закона, включая понятийный аппарат, цели, основные направления реализации молодежной политики, а также формы участия молодых людей в ее реализации.

Александр Варфоломеев рассказал о содержании поправок, которые в настоящее время уже учли сенаторы. В частности, парламентарий отметил необходимость введения в правовое регулирование понятий «специалист по работе с молодежью», «молодой специалист», «молодой ученый».

«Часть поправок затронет информационное обеспечение молодежной политики», — сообщил сенатор.

По итогам мероприятия будет продолжена работа над поправками с учетом высказанных участниками предложений.

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