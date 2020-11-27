Минэнерго готово применять на практике наработки участников конкурса «Цифровой прорыв 2020»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 ноября. – Минэнерго России готово рассматривать и применять на практике проекты и идеи, представленные на всероссийском конкурсе для IT-специалистов «Цифровой прорыв 2020», сообщил Евгений Грабчак в рамках мероприятий конкурса.

Он отметил, что в этом году Минэнерго впервые приняло в нём участие: решить задачу, предложенную Министерством, попробуют финалисты соревнования.

«Результаты нашего кейса мы непременно будем использовать в своей работе. Мы предлагаем оценить корреляцию между данными по потреблению электроэнергии и данными по промышленному развитию страны: как регионов, так и отдельных отраслей. Очень часто мы сталкиваемся с необходимостью развития инфраструктуры с одной стороны и минимизацией вложений компаний и государства с другой стороны. Решение кейса должно задать ориентир в работе по перспективному развитию новой инфраструктуры и центров энергоснабжения», – прокомментировал Евгений Грабчак.

Он рассказал, что по результатам конкурса специалисты Минэнерго встретятся с командами, внесшими максимальный вклад в решение предложенной задачи.

«Мы готовы видеть в участниках и финалистах цифрового проекта наших коллег в будущем. Готовы сотрудничать с командами, которые участвуют в конкурсе, и, конечно, мы готовы все наработки и идеи, которые в рамках конкурса рождаются, применять на практике», – сказал Евгений Грабчак.

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