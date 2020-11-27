Олег Матыцин: «Министерство спорта продолжит поддерживать Федерацию регби России в развитии студенческого, детско-юношеского спорта и проведении соревнований»

Source: Russia Ministry of Sport

26 ноября в Минспорте России состоялось заседание Высшего совета Федерации регби России. В мероприятии принял участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

На заседании обсуждались спортивные итоги года в регби в непростых условиях эпидемиологических ограничений. Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев поблагодарил Министерство спорта за поддержку в согласовании регламента соревнований и возможность первыми в Европе начать Чемпионат России по регби.

Участники заседания рассмотрели вопросы развития регби в детско-юношеской и студенческой среде, создания центров подготовки резерва сборных команд России, модернизации существующих игровых полей для занятий регби в вузах и средних специальных учебных заведениях, интеграции тэг-регби в образовательные программы по физической культуре, его включения в федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Федерация регби России и Российский студенческий спортивный союз при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации недавно учредители Студенческую регбийную лигу, а образовательный модуль по тэг-регби включен Министерством просвещения Российской Федерации в основные рабочие программы по физической культуре.

Особое внимание на заседании было уделено поручению Президента Российской Федерации по подготовке к заявочной кампании по проведению в России Кубка мира по регби 2027/2031 годов, поддержке международных регбийных турниров и соревнований, которые проходят в нашей стране.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы получить право провести одно из крупнейших в мире событий по регби, – заявил Олег Матыцин. – Исполком Международной федерации регби будет принимать решение сразу по двум годам – 2027 и 2031. Претендентом на 2027 год является Австралия, одна из ведущих стран в проведении соревнований с развитой инфраструктурой, но Россия более чем конкурентоспособна. После Чемпионата мира по футболу мы имеем инфраструктуру для проведения соревнований и профессиональный менеджмент».

Министр сообщил, что в декабре пройдёт заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта под председательством Вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. На заседании планируется принять решение об участии России в заявочной кампании по проведению Кубка мира по регби.

Игорь Артемьев отметил, что предлагаемая Межведомственной комиссии концепция организации и проведения Кубка мира по регби позволяет эффективно использовать инфраструктуру Чемпионата мира по футболу 2018 года и провести турнир как в европейской части страны, так и в Азии, включив в места проведения соревнований города Красноярск, Хабаровск и Владивосток.

«У нас есть интересная географическая особенность: мы можем проводить Кубок мира и в Европе, и в Азии, – сказал председатель Высшего совета ФРР. – Наконец, у России есть большой опыт в проведении Олимпиады, Чемпионата мира по футболу и других самых разнообразных крупных соревнований. Я оцениваю наши шансы с Австралией на сегодняшний день как 50 на 50».

Игорь Артемьев добавил, что Россия уже получила право проведения чемпионатов Европы по пляжному и снежному регби, Кубка европейских чемпионов по регби-7 с организацией отборочных турниров в других европейских странах.

Олег Матыцин высоко оценил уровень взаимодействия Министерства спорта с Федерацией регби России, поддержку развития регби в регионах, реализацию Федерацией стратегически важных инициатив. Министр подчеркнул, что Министерство продолжит поддерживать Федерацию регби России в развитии студенческого, детско-юношеского спорта и проведении соревнований.

«В сложный период пандемии нашей спортивной семье важно демонстрировать единство и консолидированную позицию. Пример взаимодействия с Федерацией регби России очень показателен, общими усилиями мы смогли организовать соревнования в условиях эпидемиологических ограничений. Регби – популярный вид спорта, который активно развивается в 74 регионах страны. Стратегия развития физической культуры и спора в Российской Федерации предусматривает не только проведение соревнований, но и подготовку кадров, детско-юношеский сегмент, международное сотрудничество. Уверен, что те проекты, которые запланированы Федерацией регби России, будут успешно реализованы», – отметил Олег Матыцин.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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