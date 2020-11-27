Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Главное#Николай Тестоедов#Правительство РФ#Михаил Мишустин27.11.2020 11:01

Премия Правительства России для ИСС

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин наградил премией Правительства в области науки и техники 2020 года генерального директора компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Николая Тестоедова за создание национальной спутниковой группировки для обеспечения цифровых телекоммуникационных услуг на территории страны.

Торжественная церемония состоялась 24 ноября 2020 года в г. Москве, в Доме Правительства на Краснопресненской набережной. В своём выступлении Михаил Мишустин подчеркнул, что поддержка и развитие науки — одна из приоритетных задач государства.

«Сегодня мы отмечаем выдающиеся заслуги целых научных коллективов, которые в течение многих лет трудились над уникальными исследованиями и разработками, — отмечает Михаил Мишустин. — Они продолжают традиции своих предшественников и, что особенно важно, открывают будущее — приближают время новых открытий и технологий, способных изменить мир. Исследования, представленные на соискание премии, наглядно показывают, каким огромным потенциалом обладает наша российская наука. Ещё раз отмечу: её развитие и поддержка — первоочередная задача государства».

Кроме главы компании ИСС премией Правительства России в области науки и техники за создание телекоммуникационной группировки на базе спутников «Экспресс» отмечены ещё шесть сотрудников предприятия.

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