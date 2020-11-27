Российская Федерация стала председателем Совета по физической культуре и спорту СНГ

Source: Russia Ministry of Sport

26 ноября в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств.

В заседании приняли участие представители Исполнительного комитета СНГ и спортивных ведомств государств – участников СНГ. От российской стороны в заседании приняла участие член Совета, статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации Ксения Машкова.

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы спортивного сотрудничества на площадке СНГ.

Были заслушаны доклады участников о выполнении Плана мероприятий на 2019-2020 годы по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта государств – участников СНГ до 2020 года, Плана мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Программы поддержки и развития национальных видов спорта в СНГ на период до 2020 года, а также о проекте Плана мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы.

Кроме этого, рассматривались вопросы о деятельности базовой организации государств – участников СНГ в области физической культуры и спорта и об особенностях организации образовательного процесса в области физической культуры и спорта в условиях ограничительных мероприятий, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, а также о мерах по преодолению последствий пандемии COVID-19.

В своём докладе Ксения Машкова отметила, что Российская Федерация уделяет приоритетное значение развитию спортивного сотрудничества на пространстве СНГ.

По итогам заседания Совета участники приняли решение о проведении Первых Игр стран СНГ с 4 по 11 сентября 2011 года в Казани.

Кроме этого, члены Совета избрали своим председателем на следующий год полномочного представителя Российской Федерации в Совете, статс-секретаря – заместителя Министра спорта Российской Федерации Ксению Машкову.

Следующее заседание Совета пройдёт на полях Игр стран СНГ в Казани в сентябре 2021 года.

Пресс-служба Минспорта России

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