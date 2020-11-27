Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание на тему «Совершенствование государственной поддержки экспорта в африканских странах».

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области в режиме видеоконференции провел совещание на тему «Совершенствование государственной поддержки экспорта в африканских странах».

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В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития системы государственной поддержки российских предприятий, экспортирующих продукцию на африканский рынок, а также участие регионов РФ в развитии экспорта в африканские страны.

В совещании участвовали заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков, ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, научных организаций и экспертного сообщества.

Игорь Морозов отметил, что в условиях санкционного давления для России важны новые рынки, новые партнеры и союзники. «Это предопределяет возвращение России в Африку, делает это направление приоритетным и с точки зрения геополитического влияния, и в торгово-экономическом контексте».

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Игорь Морозов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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«Для нас важно расширить и усовершенствовать для бизнеса конкурентоспособные инструменты государственной поддержки. Очевидно, что за те тридцать лет, когда Россия ушла из Африки, существенно нарастили свои инвестиционные возможности Китай, Индия, США, Евросоюз», — подчеркнул парламентарий.

Игорь Морозов предложил создать в системе Российского экспортного центра новую структуру – инвестиционный фонд. «Такой фонд мог бы оценивать и аккумулировать концессии как материальный актив для российского сырьевого и инновационного бизнеса».

Константин Долгов затронул тему использования политических связей со странами Африки для наращивания экономического и инвестиционного взаимодействия. Он также указал на необходимость подключения российских регионов, максимального задействования их экспортного потенциала.

Алексей Пушков отметил, что при правильной стратегии такое крупное государство, как Россия, имеет шансы занять прочные позиции во взаимодействии, в частности, экономическом, с другими континентами, в том числе и с Африкой. «Конкуренция, безусловно, будет нарастать», — сказал сенатор, отметив, что ситуация постоянно изменяется.

Руководить РЭЦ Вероника Никишина проинформировала о российских проектах, которые осуществляются или планируются на африканском рынке, в том числе по поставке пассажирских вагонов в Египет, поставках пшеницы, а также о бизнес-миссиях РЭЦ, участии в выставках экспортеров. По ее словам, с июля 2020 года Центр стал практиковать онлайн бизнес-миссии, что в условиях отсутствия физических контактов позволяет продолжать коммуникации, сохранять текущий экспорт и искать новые ниши.

По словам директора Института Африки РАН Ирины Абрамовой, основным вопросом российского взаимодействия с континентом являются финансовые инструменты. Она затронула такие темы, как российские инвестиции в африканских странах, перспективы установления прямых контактов по поставкам сельскохозяйственной продукции с африканскими государствами.

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