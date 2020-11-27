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#Роскосмос#ЦЭНКИ#Главное27.11.2020 16:10

Совет директоров ЦЭНКИ освободил А.Охлопкова от должности гендиректора

Совет директоров Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») принял решение освободить от занимаемой должности генерального директора Андрея Охлопкова с 27 ноября 2020 года.

Андрей Охлопков возглавлял ЦЭНКИ с июня 2018 года. И.о. генерального директора ЦЭНКИ стал Руслан Мухамеджанов.

Руслан Джемалович Мухамеджанов родился в г. Батуми, 16 сентября 1961 года. Окончил Санкт-Петербургский аграрный университет СПБГАУ, квалификация — инженер-строитель. С 2000 года работает в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. С 2013 года являлся директором филиала ЦЭНКИ — Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина.

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — одно из крупнейших предприятий отечественной ракетно-космической отрасли, которое специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России. ЦЭНКИ был образован 10 ноября 1994 года приказом генерального директора Российского космического агентства. Сегодня в структуру ЦЭНКИ входят 8 филиалов. Штат предприятия насчитывает более 12 тысяч сотрудников.

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