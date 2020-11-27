С. Березкин принял участие во внеочередном заседании Ярославской областной Думы седьмого созыва

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержал ходатайство региональных депутатов о присвоении городу Рыбинск почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе принял участие во внеочередном заседании Ярославской областной Думы седьмого созыва.

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Как сообщил сенатор. на заседании был рассмотрен вопрос об обращении Ярославской областной Думы к Президенту России с ходатайством о присвоении городу Рыбинск почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». С докладом выступил глава городского округа город Рыбинск Денис Добряков. Депутаты поддержали инициативу, подчеркнув весомый вклад горожан в достижение Победы в Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Несомненно, промышленные предприятия и жители Рыбинска внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Самоотверженный труд горожан и бесперебойная работа промышленных предприятий заслуживают должного внимания, сказал сенатор. Особо он отметил, что Рыбинская ГЭС поставляла электроэнергию не только предприятиям Рыбинска и Ярославля, но и важнейшим учреждениям.

Также согласно закону «Об организации и деятельности Общественной палаты Ярославской области» на заседании областной Думы была утверждена треть членов нового созыва Общественной палаты Ярославской области.

«Общественная палата, являясь консультативным совещательным органом, оказывает не только помощь во взаимодействии с органами власти всех уровней, но и имеет большую социальную значимость. Наглядным примером этого было оперативное включение членов Общественной палаты области и Общественных палат регионов совместно с некоммерческими организациями при поддержке Правительства области в оказание безвозмездной помощи наиболее нуждающимся категориям гражданам во время пандемии COVID-19. Уверен, что работа нового состава будет не менее продуктивной», — подчеркнул Сергей Березкин.

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