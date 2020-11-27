Утверждены очередные национальные стандарты для создания информационной модели электроэнергетики 

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 ноября. – Росстандарт выпустил приказы об утверждении двух национальных стандартов серии «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики».

Они продолжают серию стандартов, формирующих единое отраслевое информационное пространство, на основе которого будут выстраиваться новые типы информационного взаимодействия субъектов электроэнергетики, смежных отраслей и потребителей.

Документы определяют профили информационного моделирования генерирующего оборудования, линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 110 – 750 кВ. Они сформированы «Системным оператором Единой энергосистемы» при активном участии специалистов компаний «РусГидро» и «Россети» на базе международного стандарта CIM.

«Развивая стандарты «Информационная модель электроэнергетики», мы последовательно формируем единую информационную среду как основу для внедрения интеллектуальных систем управления. Это единый язык «общения» устройств, информационных систем и представления объектов электроэнергетики в цифровой среде. В прошлом году были выпущены национальные стандарты базового профиля этой серии, до 2022 года выйдет ещё не менее семи стандартов, ориентированных на различные задачи и расширяющих базовый профиль. Такой подход обеспечивает независимость цифровых моделей объектов от инструментов, с помощью которых они создаются и будут использоваться», – прокомментировала заместитель директора Департамента оперативного контроля в ТЭК Елена Медведева.

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