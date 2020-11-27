29 ноября откроется аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

Source: President of Russia – Kremlin
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции. Планируется, что Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра Международной Торговли.
Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего Федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учётом требований Роспотребнадзора.
Аккредитация проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф) в рамках следующей квоты: один корреспондент от редакции печатного или онлайн-издания, один фотокорреспондент, одна съёмочная группа от телевизионного СМИ (корреспондент и оператор). Заявки принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.
Для участия в пресс-конференции при подаче анкеты необходимо выбрать федеральный округ, в котором находится редакция СМИ.
Список городов, в которых будет организована площадка для участия в пресс-конференции:
Центральный федеральный округ:
– г.Москва
– г.Тула
Северо-Западный федеральный округ:
– г.Санкт-Петербург
Южный федеральный округ:
– г.Ростов-на-Дону
Северо-Кавказский федеральный округ:
– г.Ставрополь
Приволжский федеральный округ:
– г.Нижний Новгород
Уральский федеральный округ:
– г.Екатеринбург
Сибирский федеральный округ:
– г.Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ:
– г.Владивосток
Аккредитационная форма может быть заполнена на русском или английском языках.
Дата окончания аккредитации – 2 декабря 2020 года, 17:00 (по московскому времени).
Важно отметить, что заполнение представителем СМИ анкеты с заявкой не означает автоматического получения аккредитации. Список аккредитованных журналистов и точные адреса площадок будут опубликованы 11 декабря 2020 года на сайте www.kremlin.ru (президент.рф).
О порядке прохода на площадки и основных принципах работы во время пресс-конференции журналисты будут уведомлены по электронной почте, указанной при заполнении анкеты.
Контактные телефоны: +7 (495) 606–20–35; +7 (495) 606–53–97; +7 (495) 606–40–27