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Роскосмос. «Большие вызовы» сезон 2021 года – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Большие вызовы

28.11.2020 11:39

«Большие вызовы» сезон 2021 года

Стартовал прием заявок от учащихся школ 7-11 классов и впервые студентов младших курсов на участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Госкорпорация «Роскосмос» и Образовательный центр «Сириус» совместно реализует образовательную проектную программу «Большие вызовы» по направлению «Космические технологии», нацеленную на поддержку одаренных детей со всех регионов России, развитие научно-технологических, инженерных и исследовательских направлений деятельности и содействие профессиональному самоопределению детей и молодежи.

В этом году конкурс включает три трека, которые пройдут параллельно — региональный, дистанционный и студенческий:

Региональный трек пройдет очно в 68 субъектах России. Финальные этапы этого трека завершатся до 28 марта 2021 года;

дистанционный трек пройдет заочно для школьников из остальных субъектов, а также для тех, чья тематика проекта не совпадает с направлениями очного конкурса в регионе. Для участия необходимо подать заявку на сайте конкурса до 1 марта 2021 года;

студенческий трек пройдет также дистанционно, в нем могут участвовать студенты 1 и 2 курсов российских университетов. Для участия необходимо подать заявку на сайте конкурса до 1 февраля 2021 года.

Победители треков встретятся на заключительном этапе конкурса с 10 апреля по 15 мая 2021 года.

Образовательная программа «Большие вызовы» — это насыщенная образовательная программа, посвященная научно-исследовательской и инженерной проектной деятельности, реализуемая Фондом «Талант и успех» с 2016 года ежегодно в июле. Госкорпорация «Роскосмос» совместно с организациями российской ракетно-космической отрасли выступает тематическим и индустриальным партнером программы.

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