Минэнерго взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в Тверской области

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России и Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) взяли на особый контроль ликвидацию последствий массовых нарушений электроснабжения в Тверской области.

28 ноября с 08-00 по настоящее время из-за мокрого снега и ветра, по сообщению ПАО «Россети», происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и 6-10 кВ «Тверьэнерго».

По состоянию на 09-00 отключено: ВЛ 110 кВ – 1; ВЛ 35 кВ – 1; ВЛ 6-10 кВ – 53; ПС 110 кВ – 1; ПС 35 кВ – 1; ТП 6-10 кВ – 561.

Без электроснабжения остались бытовые потребители 429 населенных пунктов (около 11 400 человек). Мощность отключенных потребителей – 18,4 МВт.

Температура наружного воздуха 0ºС.

Аварийно-восстановительные работы ведут 65 бригад (269 специалистов и 82 единицы специальной техники).

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