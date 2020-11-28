На постоянном контроле прокуратуры находится состояние законности в сфере реализации нацпроектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова органами прокуратуры продолжается надзорное сопровождение реализации национальных проектов, обеспечивается защита прав граждан и хозяйствующих субъектов, сохранность бюджетных средств.

Так, в г. Москве прокурор добился назначения ежемесячных выплат семьям с детьми, в отношении которых орган социальной защиты длительное время не принимал решение о подтверждении статуса малообеспеченных (национальный проект «Демография»).

В Нижегородской области по инициативе прокурора организация-подрядчик и ее руководитель привлечены к административной ответственности за невыполнение в срок работ по строительству дома культуры (национальный проект «Культура»).

В Иркутской области суд удовлетворил заявление природоохранного прокурора и обязал региональное министерство лесного комплекса привести лесохозяйственные регламенты в соответствие с требованиями законодательства (национальный проект «Экология»).

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