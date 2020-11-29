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#Роскосмос#Главное#РАН29.11.2020 12:02

Скончался академик Владимир Фортов

На 75-м году жизни ушел из жизни академик Владимир Евгеньевич Фортов. Владимир Евгеньевич родился 23 января 1946 года в Ногинске Московской области. Окончил МФТИ. В 1987 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1991 году — действительный член РАН. Работал заместителем председателя Правительства Российской Федерации; министром науки и технологий Российской Федерации.

В 2013 году был избран президентом РАН. Написал более 30 монографий и свыше 900 научных статей. Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Владимир Фортов разработал динамические методы генерации состояний вещества с экстремально высокими параметрами, создал широкий спектр генераторов ударных волн: пневматические и электродинамические ускорители, мощные лазеры, электронные и ионные пучки, с помощью которых проведены пионерские исследования в области динамической физики экстремальных давлений и температур неидеальной плазмы. Им развита общая теория построения широкодиапазонных уравнений состояния вещества, разработаны новые методы преобразования химической энергии в энергию электромагнитного излучения и электрическую энергию, исследованы процессы, происходящие при импульсном воздействии на материалы мощных потоков направленной энергии.

В последние годы В.Е. Фортов уделял большое внимание проблемным вопросам развития энергетики и исследованиям сильно неидеальной плазмы, вопросам воздействия сверхкоротких мощных лазерных импульсов на вещество.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин: «От нас ушел выдающийся ученый и организатор, мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах».

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