Электроснабжение потребителей в Тверской области восстановлено

Source: Russia Ministry of Energy

В Тверской области восстановлено энергоснабжение потребителей, нарушенное 28 ноября из-за мокрого снега и ветра.

Ликвидация последствий массовых нарушений энергоснабжения находилась на особом контроле Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб).

28 ноября с 08-00 по 22-00 из-за мокрого снега и ветра, по сообщению ПАО «Россети», происходили отключения в электросетях 35-110 кВ и 6-10 кВ «Тверьэнерго».

Без электроснабжения максимально оставались около 12 400 человек. Мощность отключенных потребителей – 14, 2 МВт.

В 23-45 по сообщениям АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети» аварийно-восстановительные работы завершены.

Аварийно-восстановительные работы вели 75 бригад (316 специалистов и 97 единиц специальной техники).

MIL OSI