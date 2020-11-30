Антон Инюцын: «Молодёжное энергетическое агентство БРИКС – успешная организация, которая вносит огромный вклад в энергетическое сотрудничество»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 ноября. – Молодёжное энергетическое агентство БРИКС – успешная организация, которая вносит огромный вклад в энергетическое сотрудничество, сообщил Антон Инюцын в рамках пленарного заседания «Роль молодёжи в расширении сотрудничества в рамках БРИКС» на 6-м Молодёжном саммите БРИКС.

«В этом году мы отмечаем 5-ю годовщину создания Молодёжного энергетического агентства БРИКС и начала молодёжного энергетического сотрудничества между пятью странами. Молодые учёные и профессионалы в области энергетики, студенты ведущих отраслевых учебных заведений реализуют проекты, направленные на развитие молодёжного энергетического сотрудничества БРИКС, научно-аналитического потенциала молодёжи в области энергетики «пятёрки» и формирование глобального сообщества молодых учёных и профессионалов», – сказал замминистра.

Антон Инюцын добавил, что ключевыми проектами агентства являются ежегодный Саммит Молодёжного энергетического агентства БРИКС, ежегодное издание о вызовах для энергетики стран объединения «Молодёжный энергетический прогноз БРИКС» и цифровая платформа МЭА БРИКС.

«В ближайшее время именно наша молодёжь будет принимать решения и определять, как наши страны будут сотрудничать, особенно в такой приоритетной области, как энергетика. Это значит, что сегодня мы должны поддерживать и направлять молодёжь, которая участвует в развитии энергетического сотрудничества, проводит энергетические исследования и запускает инновационные энергетические стартапы», – сказал он.

MIL OSI