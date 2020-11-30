Антон Инюцын обозначил потенциальные проекты в энергетике с Израилем

Source: Russia Ministry of Energy

Израиль, 30 ноября. – Россия и Израиль имеют большой потенциал развития энергетического сотрудничества, сообщил Антон Инюцын в ходе встречи сопредседателей Российско-Израильской рабочей группы по энергетике.

Замминистра также поздравил партнёров с назначением нового Посла Израиля в России Александра Бен Цви.

Представители стран обменялись мнениями о текущих проектах в области ТЭК и обсудили перспективные направления взаимодействия, включая развитие рынка газомоторного топлива, а также газификацию объектов на территории Израиля.

«Российские компании готовы к сотрудничеству по вопросам цифровизации сетей, строительства новых и модернизации существующих объектов электрогенерации, а также в сфере поставок оборудования российского производства», – отметил в ходе встречи Антон Инюцын

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