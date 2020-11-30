Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрели актуальные вопросы финансирования образовательных организаций высшего образования в Дальневосточном федеральном округе.

В Совете Федерации прошло расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Об актуальных вопросах финансирования образовательных организаций высшего образования в Дальневосточном федеральном округе».

Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета СФ Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

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Сенатор напомнил, что заседание проводится во исполнение утвержденного Советом палаты Перечня поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. В Послании поставлена задача «серьёзно, с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры, системы постоянной подготовки и повышения квалификации преподавателей региональных вузов, чтобы студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей малой родине».

Для Дальнего Востока формирование кадрового потенциала является одним из основных условий устойчивого развития

«Для Дальнего Востока формирование кадрового потенциала является одним из основных условий устойчивого развития», — подчеркнул Андрей Шевченко. При этом он обратил внимание, что 24 сентября текущего года утверждена Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Документ содержит большое количество мероприятий, которые направлены на повышение конкурентоспособности федеральных университетов, расположенных на территории Дальнего Востока.

«Безусловно, в настоящее время дальневосточные субъекты имеют высокий научный и образовательный потенциал. Тем не менее, сохраняются проблемы, которые препятствуют созданию эффективной системы подготовки кадров, необходимых для развития Дальнего Востока», — отметил сенатор.

Одна из наиболее острых проблем, по словам законодателя, отток молодежи из дальневосточных регионов в другие субъекты Российской Федерации в целях получения там образования и последующего трудоустройства. Так, в период с 2016 по 2020 г. из школ субъектов ДФО в ВУЗы поступили 108 840 человек. Из них в высшие учебные заведения других регионов уехали учиться 36 186 человек, то есть 33,2 проц. Как правило, только небольшая часть из них возвращается на Дальний Восток, уточнил сенатор.

Андрей Шевченко подчеркнул, что вследствие этого целые отрасли экономики на Дальнем Востоке сталкиваются с острым дефицитом квалифицированных кадров. Согласно информации Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, наибольшая кадровая потребность приходится на следующие отрасли: добыча угля и металлических руд, строительство и производство строительных материалов, рыболовство и аквакультура, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Андрей Шевченко считает, что необходимо повысить конкурентоспособность и привлекательность дальневосточных ВУЗов для абитуриентов. А для этого, в частности, требуется пересмотреть подходы к целевым наборам в вузы. Например, привлекать в качестве заказчиков государственные компании и крупных инвесторов, заинтересованных в высоком качестве подготовки специалистов. Кроме этого важно установить льготы и преференции для системы высшего образования, обеспечивающей опережающее развитие Дальнего Востока, а также модернизировать устаревшую материально-техническую базу образовательных организаций.

В ходе обсуждения по этому вопросу выступили член Комитета СФ, полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики Анатолий Широков, представители Министерства науки и высшего образования РФ, Счетной палаты РФ, Совета ректоров Дальневосточного федерального округа, федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» и «Северо-Восточный государственный университет».

В ходе расширенного заседания был также рассмотрен вопрос о ходе подготовки предстоящего «правительственного часа» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина на тему «О мерах Правительства Российской Федерации по развитию строительной отрасли и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры». Мероприятие пройдет 2 декабря в рамках 493-го заседания Совета Федерации.

Как отметил Андрей Шевченко, обсуждение заявленной на «правительственный час» темы очень своевременно. Реализация закрепленных в Указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» положений требует от органов государственной власти выработки принципиально новых эффективных подходов к дальнейшему развитию, в том числе и строительной отрасли. Здесь и вопросы совершенствования существующих механизмов комплексного развития территорий, и развитие индивидуального жилищного строительства, и обеспечение опережающего развития дорожной отрасли, развитие информационных технологий в данной сфере.

Сенатор проинформировал, что в рамках подготовки к обсуждению Комитет запросил у заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также организаций материалы и предложения, необходимые для подготовки проекта постановления Совета Федерации. «Мы получили от сенаторов и передали вице-премьеру вопросы по теме «правительственного часа». Комитет во взаимодействии с Секретариатом заместителя Председателя Правительства РФ подготовил проект постановления верхней палаты «О мерах Правительства Российской Федерации по развитию строительной отрасли и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры».

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Андрей Шевченко сообщил, что Комитет будет рекомендовать Совету Федерации принять проект постановления за основу. После этого документ будет доработан в соответствии с предложениями и замечаниями, которые прозвучат при обсуждении вопроса на пленарном заседании, и вынесен для окончательного принятия на 494-м заседании Совета Федерации 16 декабря 2020 г.

В обсуждении повестки заседания по видеоконференц-связи принял участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области а также участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Григорий Волков, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, представители Минвостокразвития России, Министерства науки и высшего образования России.

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