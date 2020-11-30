В. Матвиенко: Создание семьи, забота о детях сегодня становятся в России настоящей объединяющей национальной идеей

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Председатель Совета Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела заседание Совета. Темой мероприятия, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, стала «Поддержка и развитие института семьи и профилактика социального сиротства».

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Валентина Матвиенко отметила, что после принятия поправок в Конституцию Совет во многом приобрел новое качество. «Мы не только осуществляем общественный контроль за мероприятиями «Десятилетия детства», но, по сути, являемся важным «мозговым центром», главной площадкой, на которой федеральные органы власти, регионы, эксперты, родительское сообщество встречаются, чтобы вместе выработать предложения, которые мы затем направляем главе государства».

Как подчеркнула Председатель СФ, Конституция четко определяет, что дети – это наш государственный приоритет, наша главная ответственность и самая большая ценность.

Валентина Матвиенко отметила, что Президент РФ Владимир Путин практически в каждом своем обращении, в каждом решении делает акцент на поддержке подрастающего поколения, поддержке семьи. «Это и так называемые «путинские выплаты» на детей, и индексация материнского капитала, и горячие завтраки для младших школьников, и многое-многое другое».

Галина Карелова

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Николай Цискаридзе

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Лилия Гумерова

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Елена Шевцова

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Сергей Рыбальченко

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Но самое главное, считает Председатель СФ, что создание семьи, забота о детях сегодня без всякого преувеличения становятся в России настоящей объединяющей национальной идеей, которая поддерживается гражданами, независимо от их профессии, возраста, политических или религиозных убеждений. «Такая поддержка и внимание общества означает, что государству, органам власти всех уровней при реализации семейной политики, прежде всего, необходимо опираться на мнение граждан, слушать и слышать их, принимать те решения, которых реально ждут в российских семьях».

Валентина Матвиенко напомнила, насколько остро стояла проблема сиротства в России в 90-е годы, когда сотни тысяч детей остались без попечения родителей. Общими усилиями эту тенденцию удалось переломить, и за последние 15 лет число детей-сирот у нас сократилось более чем в четыре раза, сказала она.

Но само явление социального сиротства, то есть сиротства при живых родителях, к сожалению, еще сохраняется, продолжила глава СФ. «Тема очень чувствительная и крайне актуальная. Сегодня в нашем обществе активно и зачастую весьма эмоционально обсуждаются вопросы, которые касаются процедуры отобрания ребенка из семьи, условий содержания в детских домах, механизмов постинтернатного сопровождения».

По мнению Валентины Матвиенко, каких‑то универсальных рецептов здесь быть не может, нужно действовать крайне аккуратно, не рубить сплеча. «Но ту систему, которая сложилась на сегодняшний день, наверное, пора совершенствовать, делать ее более справедливой по отношению к детям, родителям, более понятной и открытой», — полагает глава СФ.

Она отметила, что сейчас полномочия по поддержке семьи и детства распределены между различными министерствами и ведомствами. Минтруд России занимается вопросами социальной защиты. За Министерством просвещения закреплены опека, попечительство и профилактика безнадзорности. В работе с семьей также задействованы Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, другие ведомства.

«Получается, что какой‑то единой «точки входа», единого центра управления семейной политикой на федеральном уровне у нас сейчас просто нет», — сказала Председатель СФ.

При этом, добавила она, есть успешные примеры в ряде регионов, когда создается, условно говоря, «министерство семьи», на которое замыкается вся работа, и число социальных сирот вскоре ощутимо сокращается. «Такой опыт есть в Республике Башкортостан, Астраханской, Томской областях, ряде других субъектов Федерации».

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что подобные региональные практики нужно брать на вооружение в масштабе всей страны. Никаких дополнительных структур при этом создавать не нужно – достаточно лишь грамотно перераспределить полномочия и определить одного ответственного, профессионального исполнителя.

«В качестве структуры, которая могла бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики, стоит рассмотреть Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, которое во главе с Антоном Котяковым достойно отработало все задачи по поддержке граждан, в том числе семей с детьми, в период пандемии», — сказала глава СФ.

В этой связи Валентина Матвиенко предложила изменить название министерства, добавив Министерство труда, социальной защиты и семейной политики. «Давайте подумаем над этим, взвесим все «за» и «против» и от имени нашего Совета выйдем с соответствующим предложением».

Кроме того, по мнению Председателя СФ, настало время сформировать прочную законодательную платформу для современного и эффективного сопровождения семей. «За последние годы мы видели целый ряд попыток реформирования семейного законодательства, но далеко не всегда они получали поддержку общества. Во многом это происходило, потому что вместо комплексных решений предлагались узконаправленные, точечные изменения, которые нередко создавали новые правила, нормы и ограничения, а значит, усложняли жизнь семьям», — полагает Валентина Матвиенко.

«Считаю, что такое «латание дыр» нужно прекращать», — сказала глава СФ, отметив, что на основе статей Конституции, касающихся защиты семей, нужно системно совершенствовать законодательную базу. «Нашему Совету, уверена, здесь также есть, что предложить».

Валентина Матвиенко затронула вопрос работы органов опеки. По ее словам, в массовом сознании не без помощи телевидения и Интернета, за ними закрепилась репутация бездушной, чуть ли не репрессивной структуры. Часто звучат обвинения в некомпетентности, необоснованном отобрании детей. При этом одновременно их же критикуют за попустительство и медленную реакцию на проблемы.

«Конечно, зачастую ругают за дело. Но важно понимать, в чём кроются причины таких перегибов. Наш анализ показывает, что основными причинами неэффективной работы органов опеки являются перегруженность полномочиями, слабая система профессиональной подготовки, низкий уровень оплаты труда и, как следствие, кадровый голод», — заметила глава СФ.

В связи с этим необходимо предпринять шаги для совершенствования работы органов опеки и попечительства, считает Валентина Матвиенко. Речь идет об уточнении полномочий, разработке программ высшего образования для специалистов опеки, об определении стандартов их деятельности, отвечающих требованиям времени.

Она также коснулась первопричин социального сиротства, среди которых — неблагополучие родителей, их неустроенность в жизни. «Для сохранения семей, для того, чтобы дети не оказывались в приютах, нужно бороться с бедностью, возвращать в общество тех, кто ведет асоциальный, маргинальный образ жизни, дать им шанс найти работу», — сказала Председатель СФ.

«Здесь весомую роль может сыграть социальный контракт – эффективный механизм поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сегодня он доступен в двадцати одном регионе и в целом достаточно востребован. Начиная со следующего года, эта программа будет охватывать все субъекты Федерации», — сообщила глава СФ.

По мнению Валентины Матвиенко, помимо чисто экономических мер, нужно не забывать и про формирование в обществе комфортной, гуманной атмосферы, в которой хочется создавать большие и дружные семьи. «Нам нужен настоящий культ семьи, когда успех человека связывают не только и не столько с уровнем заработка и продвижением по карьерной лестнице, а, прежде всего, с семейным благополучием», — подчеркнула Председатель Совета Федерации.

В ходе заседания заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о работе Правительства, направленной на профилактику и снижение социального сиротства, совершенствование системы опеки и попечительства. Эта работа ведется в рамках проходящего в стране Десятилетия детства в координации со всеми заинтересованными ведомствами и структурами.

«С начала 2018 года количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 15 процентов», — отметила заместитель Председателя Правительства. По ее словам, эта работа будет активно продолжена.

Татьяна Голикова остановилась на вопросах повышения эффективности работы органов опеки и попечительства. Она также подробно рассказала о государственных мерах поддержки семей с детьми. Большую роль при этом, сказала вице-премьер Правительства, будут играть меры, которые применяются совместно федеральными и региональными властями.

Об успешном региональном опыте реализации политики по поддержке семей и детей, профилактике социального сиротства проинформировал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Он отметил, что в Республике вопросами семьи и детей в качестве координирующего органа занимается региональное министерство семьи, труда и социальной защиты. Радий Хабиров поддержал инициативу Председателя СФ о создании единого координирующего органа по реализации семейной политики и на федеральном уровне.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о повышении объемов финансирования национального проекта «Демография», выплатах и пособиях для семей с детьми. Это в том числе способствовало более спокойному прохождению сложного периода, связанного с пандемией, отметил Министр. На сегодняшний день Министерство, по словам его главы, уделяет приоритетное внимание вопросам упрощения механизмов и облегчения процедур, связанных с получением материнского капитала, других выплат и пособий.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова остановилась на вопросах, связанных с совершенствованием работы органов опеки и попечительства. Она отметила необходимость совместных усилий всех ответственных структур по мониторингу и повышению эффективности этой работы.

В заседании приняли участие Глава Администрации Президента РФ Антон Вайно, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, представители общественных организаций и благотворительных фондов.

По итогам работы Совета принято решение, нацеленное на дальнейшую активную поддержку и развитие института семьи, а также на профилактику социального сиротства.

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