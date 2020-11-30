В Совете Федерации обеспокоены информацией о массовом отчислении иностранных студентов из российских вузов

Source: Russia – Council of the Federation

Появившаяся в СМИ информация об отчислении из‑за пандемии студентов-иностранцев из высших учебных заведений России требует проверки, считают в Совете Федерации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поручила Комитету СФ по науке, образованию и культуре оценить достоверность появившейся информации об отчислении из российских вузов иностранных студентов, которые из‑за пандемии не могут посещать занятия.

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По ее словам, этот вопрос требует тщательного изучения и в случае подтверждения — оперативной реакции. «Совет Федерации уделяет большое внимание повышению привлекательности российского образования для иностранцев. Это один из приоритетов, в том числе внешней политики. Нельзя допускать ситуаций, которые могут подорвать имидж нашего образования, имидж нашего государства. К тому же это просто не справедливо в отношении студентов».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан сообщила, что соответствующий запрос уже направлен в Минобрнауки России.

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