«Газпром газораспределение Черкесск» ввел в эксплуатацию новый газопровод в Урупском районе

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 ноября 2020, 14:15

АО «Газпром газораспределение Черкесск» ввело в эксплуатацию распределительный газопровод низкого давления в ауле Кызыл-Уруп Карачаево-Черкесской Республики.

В торжественной церемонии приняли участие глава администрации Урупского муниципального района Михаил Зайцев, глава сельского поселения Науар Чочиев, заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Черкесск» Павел Гарбузов.

Строительство газопроводов общей протяженностью более 6,7 км создало условия для газификации 200 частных домовладений, сельского дома культуры, административных зданий, здания детского сада и школы.

Проектирование и строительство межпоселкового газопровода выполнено в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром».

Проект реализован по Программе газификации объектов, осуществляемых за счет средств спецнадбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Черкесск» на 2020–2022 гг.

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