Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#Географический диктант30.11.2020 19:29

Географический диктант написали на борту МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и предприятия российской ракетно-космической промышленности приняли участие в диктанте в статусе партнера и участника мероприятия. К акции присоединились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся в настоящее время на борту Международной космической станции.

«Поздравляю всех с написанием Географического диктанта! Вопросы были непростые, но очень интересные и охватывали все разделы географии нашей страны», — поделился впечатлениями Сергей Кудь-Сверчков.

В 2020 году для участия в диктанте зарегистрировались 6 450 площадок в России и 111 в зарубежных государствах. Вопросы были разбиты на две группы: первая часть — 10 довольно простых вопросов, основанных на общеизвестных фактах, вторая часть — 30 более сложных вопросов, требующих логики и смекалки.

Акция прошла на базе заповедников, музеев, учебных заведений, библиотек и других организаций. Среди других необычных площадок этого года — атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», Главный испытательный космический центр, корабль-музей «Крейсер «Аврора», пресс-центр Издательского дома «Комсомольская правда» и Катунский биосферный заповедник.

Онлайн-диктант будет доступен целую неделю до 14:00 по московскому времени 6 декабря 2020 года на сайте dictant.rgo.ru и сразу на 11 языках: русском, английском, немецком, французском, испанском, китайском, турецком, арабском, итальянском, португальском и хинди.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В.Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

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