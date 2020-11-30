Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор опроверг информацию о планах проверить доходы пенсионеров, которые бы привели к уменьшению пенсионного обеспечения.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в беседе с представителями СМИ опроверг информацию о планах Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России проверить доходы пенсионеров, которые бы привели к уменьшению пенсионного обеспечения.

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«Разговоры о проведении проверок дополнительных доходов россиян указывают на непонимание функционирования действующей пенсионной системы», — сказал Валерий Рязанский.

Пенсия связана только с трудовыми доходами, и дополнительные доходы не оказывает на нее влияние

«Пенсия связана только с трудовыми доходами, и дополнительные доходы не оказывает на нее влияние», — пояснил законодатель.

Сенатор отметил, что подобные проверки — не нововведение, а обычная практика. «Такие проверки регулярно проводятся как налоговой службой, так и работниками пенсионной системы».

«Существует контроль, и это обычная практика всех органов, которые занимаются проблемами начислений. Это делает и налоговая служба. За пенсионерами установлен контроль и со стороны пенсионной системы», — заключил Валерий Рязанский.

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