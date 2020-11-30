Комитеты СФ проведут консультации по кандидатурам для назначения на должность региональных прокуроров и приравненных к ним прокуроров

Source: Russia – Council of the Federation

Консультации пройдут в рамках совместного заседания трех комитетов 1 декабря 2020 года.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитет СФ по обороне и безопасности и Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 1 декабря 2020 года проведут совместное заседание.

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В ходе мероприятия пройдут консультации по представленным Президентом РФ кандидатурам для назначения на должность прокуроров субъектов Российской Федерации (Республика Хакасия, Амурская область, Воронежская область, Оренбургская область, Тамбовская область) и прокуроров специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ (Дальневосточный транспортный прокурор, Западно-Сибирский транспортный прокурор).

В Совет Федерации поступило представление Президента Российской Федерации по кандидатурам на должности прокуроров субъектов РФ и прокуроров специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации

Как пояснил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края в соответствии с поправками к Конституции РФ Президент Российской Федерации назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

«В Совет Федерации поступило представление Президента Российской Федерации по кандидатурам на должности прокуроров субъектов РФ и прокуроров специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации», — сказал Андрей Клишас.

Сенатор указал, что это первый опыт реализации подобной процедуры. Представление было направлено в Совет Федерации в соответствии с частью 4 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктом 11 статьи 151 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

«В соответствии со статьей 188 Регламента СФ три комитета Совета Федерации проведут необходимые консультации и направят консолидированную позицию по представленным Президентом Российской Федерации кандидатурам Председателю Совета Федерации для соответствующего информирования Президента России», — указал Андрей Клишас.

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